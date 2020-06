4 gol in 6 partite da quando la Bundesliga è tornata a far sognare gli appassionati di calcio. Marcus Thuram sta emergendo con prepotenza nel panorama internazionale, dall’alto della sua giovane età (22 anni) e della sua capacità realizzativa sotto porta (10 reti in totale in campionato in questa stagione). Figlio dell’ex Juventus Lilian, l’attaccante francese è entrato nel mirino degli stessi bianconeri, ma non solo. Come riporta La Nazione, c’è anche il Milan, ma il club che sta mostrando maggior interesse è la Fiorentina, che dovrà sborsare 15 milioni di euro per strapparlo al Borussia Moenchengaldbach.