Ore decisive per il futuro di Adrien Rabiot. Come riportato in Inghilterra dal The Athletic, il Manchester United avrebbe allacciato i primi contatti con l'entourage del centrocampista, in scadenza di contratto tra pochi giorni con la Juventus.



OCCHIO JUVE, C'E' LO UNITED - Il francese ancora non ha deciso se rinnovare o meno con i bianconeri, che gli hanno offerto un prolungamento di contratto annuale: i Red Devils però hanno avanzato una proposta di trasferimento, per rafforzare il centrocampo. La Juve spera, una risposta di Rabiot è attesa a breve: lo United però può complicare non di poco la situazione.