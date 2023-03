Sarà una giornata importante quella di oggi per la Juventus e non solo, anzi forse lo sarà ancor più per la giustizia sportiva nella sua interezza e integrità. Oggi, infatti, ilsi dovrà pronunciare sul tema della celebre Carta Covisoc prima negata e poi concessa dalla Procura della Figc ai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini e dietro cui, secondo la Juventus, ci poteva essere un appiglio per invalidare il processo che portò, per le plusvalenze fittizie all'attuale -15 in classifica.Il, all'epoca, obbligò il procuratorea rendere pubblica quella "carta segreta" che, una volta rivelata, ha certificato come trattasse semplicemente di colloqui fra il presidente della, il procuratore capo della Figc e in copia conoscenza, anche il presidente Figc Gabrielee in cui si chiedeva approfondimenti che non citavano la Juve. La Procura all'epoca, come atto dovuto, fece ricorso al Consiglio di Stato appellandosi non contro la decisione di condividere la carta, che infatti è stata resa pubblica senza attendere il giudizio di oggi, bensì proprio sull'iter intrapreso dai legali dei bianconeri che hanno scavallato la giustizia sportiva andando direttamente al Tar e quindi alla giustizia ordinaria.Perché allora, sebbene la 'Carta Covisoc' non contenga indizi o citazioni del club bianconero, il giudizio di oggi potrebbe essere così importante? Innanzitutto perché potrebbe cambiare il modus operandi di ogni processo decisionale della giustizia sportiva, che, se ritenuta colpevole, potrebbe essere scavalcata quotidianamente dalla giustizia ordinaria nel caso in cui un soggetto decidesse di ricorrere direttamente al Tar regionale. In secondo luogo, e qui entra in gioco proprio il -15 e il caso Plusvalenze, perché potrebbe essere certificato nero su bianco