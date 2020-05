Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi saranno sottoposti a tampone i calciatori della Juventus che si stanno allenando in questo momento alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri sta lavorando in gruppo ma alcuni calciatori, come Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini, si stanno allenando a parte per recuperare la forma migliore. La Juve comunicherà solamente eventuali positivi.