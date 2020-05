Crisi sanitaria ed economica. Il coronavirus ha ribaltato le nostre vite e ha stravolto pure il mondo del calcio. Gli incassi dei club sono in picchiata e lo saranno per altri mesi, i cartellini dei calciatori si stanno svalutando. Secondo uno studio della Kpmg in caso di stop definitivi ai campionati i cinque tornei principali subirebbero una perdita da 4 miliardi di euro. Ma, guardando al mercato, non tutto il male viene per nuocere.



ORA O MAI PIU' - Per quanto riguarda Pogba, ad esempio, il prezzo è in picchiata. Colpa del Covid-19 ma pure di una prima parte di stagione nella quale è stato più in infermeria che in campo. Un anno fa il suo cartellino valeva 90 milioni di euro, se la stagione si chiudesse subito arriverebbe a toccare 63,96, 70,89 se la Premier riprendesse e porte chiuse.



NON SOLO POGBA: 4 OBIETTIVI DA PRENDERE ORA O MAI PIU' PER LA JUVE. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM