Effetto domino sul mercato. Il Paris Saint-Germain sorpassa tutti nella corsa a de Ligt. Il difensore olandese può diventare il primo colpo della seconda era Leonardo, pronto a esaudire le richieste economiche dell'Ajax e dell'agente del giocatore, Raiola. Sbaragliando così la concorrenza di Barcellona, Juventus, Liverpool e Manchester United.



Il direttore sportivo bianconero Paratici ieri era nella capitale francese. Secondo Tuttosport, a questo punto la Juve starebbe cercando di riportare in Italia il brasiliano Marquinhos (ex Roma). Senza dimenticare l'intesse per il centrocampista francese Rabiot, in scadenza di contratto con i campioni di Francia, dati sulle tracce del connazionale Veretout della Fiorentina.



A Parigi c'è pure Raiola, che è anche l'agente di Donnarumma. Leonardo vorrebbe portarlo con sè dal Milan, venuto a conoscenza dell'interesse della Juventus per un altro portiere rossonero: Reina, candidato a prendere il posto di Perin come vice Szczesny.