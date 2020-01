Il responsabile dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Raisport a pochi minuti dal fischio di inizio della partita di Coppa Italia contro la Roma: "Abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e il mister cerca di sfruttarla nel migliore dei modi".



Su Ronaldo: "Cristiano è il miglior calciatore al mondo, quindi logicamente è una presenza importante per i compagni, per la gente, per gli avversari".



Su Pjaca al Cagliari: "Siamo molto vicini. Pjaca non era disponibile fino a ottobre-novembre, quindi non è stato potuto trasferire nel mercato di luglio. Si è preparato con noi, adesso sta molto bene, sono due mesi che viene in panchina, è a disposizione, ha fatto tutti gli allenamenti, quindi siamo contenti di aver trovato una società importante come il Cagliari che possa dargli l'opportunità di giocare e di rimettersi in mostra".