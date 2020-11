Il responsabile dell'area tecnica della Juventusha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro il Ferencvaros: "E' bello vedere la presenza del pubblico stasera, fa parte del nostro mondo, del calcio. Eravamo abituati a giocarne con 70/80mila, adesso siamo felicissimi di giocarne con 20mila. Speriamo di tornare alla normalità presto, poi questo incide sulla prestazione di tutti, richiama l'attenzione di tutti, diventa più alta".Sulla coppia offensiva Ronaldo-Morata: "Cristiano può giocare un po' con tutti perché si muove molto, sia con uno fisico o di movimento come Morata, o con uno che viene incontro come Dybala. Riesce bene in tutte le situazioni.E anche come caratteristiche è perfetto per Pirlo".: ", siamo alla sesta di campionato e terza di Champions, è molto presto per pensare al mercato.Siamo concentrati sulla costruzione di questa squadra e stagione. Per quanto riguarda Morata, è uscito dalla Juve a 23 anni, molto giovane, è andato al Real Madrid dove era difficile affermarsi con tutta quella concorrenza. Poi è andato al Chelsea dove ha fatto comunque bene, stessa cosa all'Atletico Madrid. E non bisogna dimenticare che ha giocato sempre in grandi squadre e sempre vinto titoli. Tra Champions, finali, campionati, ha sempre avuto stagioni importanti di squadra, è un giocatore di squadra. Noi pensiamo che qui possa dare ancora di più, è una delle motivazioni che ci ha spinto a volerlo fortemente".