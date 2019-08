Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, parla prima della sfida contro il Napoli a Sky Sport: "Sarri? Credo che la Juventus abbia in Sarri un grande allenatore, ma la Juve ha giocato grandi Champions League negli ultimi anni, è stato fatto un buon lavoro anche con chi c'era prima. Chiellini? Ci dispiace moltissimo per Giorgio, per la persona che è e per l'importanza che ha nel club, non solo nella squadra. Siamo una grande squadra, attrezzati, abbiamo i giocatori e le persone preposte per sostituirlo nel migliore dei modi".



SUL MERCATO - "Mercato? Per tutte le squadre è così: non è programmato tutto, ci sono gli imprevisti come quella di Chiellini di ieri, ci sono occasioni. Oggi vedo il City che ha perso Laporte, quando ci sono partite nella sessione di mercato un po' di agitazione c'è. Noi siamo tranquilli, ci sono opportunità in entrata e in uscita, se non ci saranno rimarremo così".



SU DYBALA - "Dybala con la fascia da capitano su Instagram? Escludiamo la cessione assolutamente. Per quanto riguarda la fascia sottolinea il rapporto che c'è tra i nostri giocatori".