Secondo La Gazzetta dello Sport, alla voce uscite per la Juve il cambiamento è alle porte: Daniele Rugani potrà salutare in difesa dove ha trovato poco spazio nelle ultime stagioni, così come sulla fascia sinistra servirà un intervento, non può bastare il solo Alex Sandro con De Sciglio adattato e acciaccato. Sami Khedira è un'altra pedina che per via di problemi fisici costanti può essere alla fine del suo percorso in bianconero, a serio rischio cessione; a forte rischio anche Blaise Matuidi perché ultimamente non ha reso a pieno e risponde poco ai canoni di Pirlo. Se rimanesse il francese, invece, potrebbe fare le valigie Aaron Ramsey che non ha convinto e tornerebbe in Inghilterra.



In attacco, invece, la Juventus conta di separarsi da Gonzalo Higuain già durante quest'estate, nonostante i proclami attorno al Pipita parlino di una permanenza fino al 2021. La Juventus vuole cambiare, Higuain può essere ai saluti finali. Mentre Federico Bernardeschi è incluso nei discorsi legati agli scambi, non va esclusa anche una sua cessione a patto che Berna accetti eventuali nuove destinazioni (vedi Napoli ma non solo). E occhio: sia La Gazzetta che Sky Sportassicurano che è possibile anche una cessione di Douglas Costa, deludente anche in questa stagione. In caso di buona proposta, pure il brasiliano saluterà Torino.