Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato ai microfoni di JTV nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il Bayer Leverkusen: "Ci aspettiamo una bella partita, siamo contenti di essere arrivati a questo punto già qualificati. Avremo sempre l'ambizione di vincere, però".



GIRONE - "Giocare in Champions è sempre difficile. Lokomotiv aveva vinto il campionato, l'Atletico lo conosciamo e il Leverkusen ha giocatori brevi, sta facendo molto bene. Siamo contenti della qualificazione e del primo posto con giornate d'anticipo".



TURNOVER - "La partita ci permette di vedere all'opera qualche giocatore meno utilizzato. Non è un esame per nessuno, hanno la fiducia del club e dell'allenatore, è una bella vetrina per loro".



CHAMPIONS - "Champions è come tutti gli anni la massima competizione, nuovi giocatori si stanno affacciando alla partita, dà un trend al calcio internazionale".