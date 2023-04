Pasquetta a nervi tesi in casa Juventus. Leandro Paredes ha litigato con Massimiliano Allegri. Dopo l'allenamento di ieri alla Continassa il centrocampista argentino ha sbottato contro l'allenatore, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è stata una lite accesa con attimi di tensione e nervi tesi davanti a gran parte della squadra. Tranquillizzato da alcuni compagni, poi Paredes non ha preso parte al pranzo.



IL PUNTO - Arrivato la scorsa estate in prestito dal Paris Saint-Germain, finora in questa stagione Paredes ha raccolto 25 presenze in bianconero per un totale di 1086 minuti giocati (solo 170' da febbraio). A giugno tornerà al PSG, con cui ha un altro anno di contratto (fino al 2024). L'ex Boca Juniors, Roma, Chievo, Empoli e Zenit San Pietroburgo (29 anni il prossimo 29 giugno) ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. Alla Juve soltanto Pogba guadagna più di lui con 8 milioni netti a stagione.