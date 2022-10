Dopo la vittoria con l'Empoli arrivano notizie negative sulle condizioni di Leandro Paredes. Il centrocampista bianconero ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori per circa 15 giorni.

IL COMUNICATO - A confermarlo è un comunicato ufficiale della Juventus: "Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero".



QUALI PARTITE SALTA - L'argentino salterà così la gara di Champions contro il Benfica e la prossima in campionato con il Lecce, la sua presenza è in dubbio per la sfida con l'Inter in programma il 6 novembre.