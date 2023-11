Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul tecnico Massimiliano Allegri: "È il migliore allenatore che la Juventus possa avere in questo momento". Dopo giorni di parole, indiscrezioni, situazioni e mormorii, questa è la prima dichiarazione ufficiale in merito al futuro del tecnico livornese, per il quale si era parlato di possibile addio a fine anno.