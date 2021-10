Mattia, terzino della, parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo, dove ha firmato un nuovo assist: "Non potevo festeggiare meglio il compleanno. La vittoria della squadra era la cosa più importante. I 3 punti non ci danno la qualificazione, ma è un grande passo. Ci andremo a conquistare la qualificazione al ritorno, la prossima con lo Zenit"."Tornato, convinto di far parte di questo gruppo? Io ne ero convinto anche l'anno scorso. Poi ovviamente la società fa delle scelte e io avevo accettato di fare un'esperienza all'estero. Ma sono sempre stato convinto delle mie qualità e di far parte di questa squadra. Poi si gioca ogni 3 giorni, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori. E chi entra può fare la differenza, come successo stasera con Kulusevski"."Novità? Non abbiamo ancora parlato del contratto, da parte mia è l'ultimo dei pensieri. Sono molto sereno, concentrato solo sul campo a dare il 100% ogni giorno come sempre. Il lavoro paga sempre e verrà tutto di conseguenza. Sono tranquillo e sereno, arriverà il momento anche per quello"."Che lavoro sta facendo? Il mister da quando lo conosco è sempre stato bravissimo a gestire le situazioni anche nelle difficoltà, come nelle prime partite, dove dovevamo trovare una quadra e una compattezza che stiamo trovando sempre più. E' la quarta partita che vinciamo 1-0, lo dimostra, per noi difensori è il risultato più bello. Dimostra che la squadra è solida, non come all'inizio, e ci permette di acquisire fiducia e consapevolezza in noi. Il suo lavoro è importante, per tutti noi non è stato semplice all'inizio della stagione doverci ridimensionare, anche dopo l'addio di Ronaldo. Anche perché le altre concorrenti si sono ulteriormente rinforzate. Continuiamo su questa squadra senza distrarci, ci si gode la vittoria ma si pensa subito a domenica che è una partita fondamentale".