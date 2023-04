Attimi di paura in casa Juventus. Al 40' del primo tempo del match contro lo Sporting Lisbona, valido per i quarti di finale di Europa League, Wojciech Szczęsny ha iniziato a toccarsi il petto ripetutamente, avvisando il proprio compagno di reparto Bremer di non sentirsi molto bene.



IN LACRIME - Palla in out ed attimi di tensione per la panchina bianconera. Immediato l'arrivo dello staff medico della formazione di Allegri. Dopo qualche minuto a valutare le condizioni del portiere polacco, il tecnico livornese opta per la sostituzione. Dentro Perin. Tutti i giocatori salutano il portiere bianconero, in lacrime ed in continuo affanno al momento del cambio.



ELETTROCARDIOGRAMMA OK - Sulle cause del malore, si è indagato all'interno dello spogliatoio dello Stadium: probabilmente un colpo contro il palo ha scatenato palpitazioni e tachicardia, oltre a fiato rotto, ma è stato fatto subito un controllo dopo il cambio al centro medico, con l'elettrocardiogramma che non ha registrato problemi e regalato un sospiro di sollievo.