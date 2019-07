Il futuro in Sardegna di Luca Pellegrini è sempre di attualità, con la Juventus pronta a rinnovare l'accordo che il Cagliari aveva già con la Roma. Prestito secco di un anno, quindi, per il terzino sinistro. Le voci si sono raffreddate negli ultimi giorni, ma, come riporta La Nuova Sardegna, il presidente Giulini non ha abbandonato la pista che porta a Pellegrini: infatti, il Cagliari è tornato a bussare alla porta della Juventus, in attesa che i bianconeri confermino o meno la cedibilità del giocatore.