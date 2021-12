Luca Pellegrini ha parlato a JTV prima di Juventus-Genoa. Ecco le parole dell'esterno bianconero:



Bisogna cercare un filotto come ha detto ieri Allegri.

"Dobbiamo stare attenti, lo sappiamo che nel percorso di questo campionato qualche partita l'abbiamo sbagliata. Il mister ci ha detto quali potrebbero essere i loro punti di forza e sta a noi adesso essere concentrati e avere la testa giusta per poter far sì di portare a casa questa partita, perchè dobbiamo vincere".



Ti senti in rampa di lancia? Cosa ti chiede Allegri?

"Di essere concentrato come tutti quanti. Il mister è una grande persona, sono rimasto molto impressionato in maniera positiva da lui. Dobbiamo continuare così, non mi voglio sentire in rampa di lancio perchè è tanto che ci lavoro e soprattutto bisogna rimanere un po' con i piedi per terra perchè la situazione non ci permette di fare altro".