Un'altra giornata è passata, ma non sono arrivati gli aggiornamenti che tutti in casa Juventus si aspettavano. Emre Can rimane in uscita e il Borussia Dortmund preme, ma la fumata bianca che animerebbe anche gli ultimi minuti del mercato in entrata dei bianconeri non è ancora arrivata.



SI TRATTA A OLTRANZA - Non è arrivata e potrebbe non arrivare perché anche nella giornata di oggi il lavoro degli intermediari e dei direttori sportivi non ha limato la forbice che permane fra domanda e offerta. La Juventus chiede sempre almeno 30 milioni per liberare il giocatore mentre il Borussia Dortmund non si spinge oltre i 22 milioni di euro di valutazione complessiva di bonus.



EMRE SPINGE - Il club tedesco nel frattempo ha trovato l'intesa completa con il giocatore per un contratto quadriennale da 10 milioni di euro lordi annui. Intesa che pone i gialloneri in posizione di vantaggio sulla Juventus, ma che non sta spingendo Fabio Paratici a concedere sconti. Anzi. La sensazione di pessimismo sulla chiusura inizia a prendere campo e dopo lo scambio Kurzawa-De Sciglio e l'addio di Pjaca, anche l'addio di Emre Can potrebbe sfumare. Si tratterà a oltranza.