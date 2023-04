La Juve è uno dei principali centri d'attenzione in tutta Europa, sia per i vari problemi legali che per quanto riguarda il mercato. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un'incognita a Torino. Fatto sta che il club bianconero deve rinnovare un po' la rosa in vista del prossimo anno. Secondo Tuttosport, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha messo nel mirino Matteo Prati. Il centrocampista della Spal si sta facendo notare in Serie B, dove sta disputando un ottimo campionato. il suo valore è all'incirca di 100mila euro, il ché potrebbe arrivare per una cifra irrisoria.