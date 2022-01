Condizioni che valgono ora e che possono pure cambiare, perché in fondo il mercato è appena iniziato e se alla fine Morata dovesse rivelarsi ormai un giocatore “perso” (tra virgolette) non converrebbe più a nessuno tenerlo.Ora è così quindi, mentre la Juve comunque continua la ricerca del sostituto, avendo in Mauro Icardi un obiettivo-tormentone che sempre ritorna.- Così come la Juve trattiene Morata fino a quando non avrà trovato un sostituto e solo se le converrà,. Perché ad oggi Maurito è praticamente l'unico attaccante a disposizione di Mauricio Pochettino in alternativa alle stelle là davanti. Quindi il Psg dovrebbe comunque avere il tempo di sostituirlo. E questo è un punto. Il secondo, ben più vincolante, è quello rappresentato dal fatto chei, a patto che poi non debba più varcarle per rientrare alla base. Quindi può anche andare bene il prestito, ma con obbligo di riscatto, quantomeno condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.i secondo la valutazione che se ne fa nel quartier generale parigino, ma prima c'è l'ostacolo formula da superare. La differenza tra diritto e obbligo non è solo un dettaglio: