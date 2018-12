Come si può migliorare una macchina che è già perfetta? La risposta la sta cercando negli ultimi mesi, il ds dellache dopo l'addio di Beppe Marotta (passato all'Inter) ha preso pieni poteri per quanto riguarda la parte sportiva del club bianconero. Una risposta che non riguarda il presente e che, ovviamente,Come si può quindi migliorare una macchina perfetta? Lo si fa togliendo progressivamente i segni dell'usura del tempo. Paratici è alla ricerca di colpi giovani, di grande prospettiva e, possibilmente, con già esperienza alle spalle.Comprare oggi, per rinforzarsi in futuro, una strategia che già si è rivelata vincente in passato e che continuerà ad essere perpetrata nel presente.Il reparto che subirà almeno una cessione nel corso della prossima estate è quello arretrato.verosimilmente appenderà gli scarpini al chiodo e per uno frasaranno ascoltate le proposte che arriveranno. Per questo, oggi, la Juventus è alla ricerca del centrale del futuro.classe '99 del Tolosa, è un affare da circa 4 milioni. Non ha ancora firmato un contratto da professionista e può liberarsi solo grazie a un indennizzo. Napoli e Barcellona sono le rivali, così come lo sono perIl centrale anche lui classe '99 dell'Ajax ha un costo ben più elevato, ma la Juventus può contare sull'asse creato con Mino Raiola che già due volte ha portato il ragazzo a Torino. Due nomi un solo obiettivo. La Juventus si muove