Il futuro diresta uno dei temi caldi in casa. Non è andata fin qui secondo le aspettative l'avventura in bianconero dell'attaccante serbo, finito sulla liste dei possibili partenti a un anno e mezzo di distanza dal suo arrivo a Torino. L'entourage dell'ex Fiorentina è alla ricerca di soluzioni e nelle ultime ore si è riaccesa una pista in Spagna: il- I blancos aspettano pazientemente di scoprire come evolverà la situazione intorno a, in rotta con ildopo la decisione di non esercitare l'opzione di prolungamento presente nel contratto (in scadenza nel 2024). Il francese è in assoluto la prima scelta, ma a Valdebebas sono consapevoli che il matrimonio possa essere rimandato ancora una volta e allora, riferisce Cadena SER, lavora alle alternative., il più apprezzato con Mbappé ma impossibile da strappare al Manchester City,che ha in Ancelotti un grande stimatore: tuttavia le richieste dela un anno dalla scadenza del contratto () sono ritenute eccessive e la concorrenza delfa calare ulteriormente le percentuali dell'inglese. Elevato anche il prezzo della seconda alternativa, come riferito dall'emittente spagnola. Più abbordabile, nelle idee delle merengues, proprio: i madridisti, considerata la volontà della Juve di cedere,- Ambizioni legittime da parte del Real Madrid, che si assicurerebbe così un attaccante giovane (classe 2000) e compatibile anche con l'eventuale arrivo di Mbappé nel 2024. Ambizioni che devono però fare i conti con i piani della Juventus. I bianconeri vogliono sì effettuare una cessione importante in estate per poter finanziare le prossime operazioni di mercato e i candidati principali sono appunto tre,e appunto Vlahovic, e(dunque in linea con le idee degli spagnoli),. Nessun regalo e nessuna svendita, per poter valutare un'eventuale formula in prestito con opzione di riscatto questa dovrebbe prevedere alcune 'garanzie' per la Vecchia Signora:. Ipotesi di lavoro che prendono forma, con una certezza alla base: la Juve vuole sacrificare un solo big in questa finestra di mercato, se sarà Vlahovic, Chiesa o Bremer questo dipenderà dalle offerte e da chi porterà per primo quella vincente.