Non poteva che andare peggio di così perla sconfitta subita martedì sera in Champions League. L'attaccante dellaha infatti visto da un lato sfumare uno dei suoi grandi obiettivi, quello per cui ha scelto i bianconeri forzando l'addio alla Fiorentina, ovvero incidere concretamente in Champions League, mentre dall'altroche, almeno fino ad ora, sembrava parte del passato:E quell'incubo che torna, quella pubalgia che è una delle bestie più temute dai calciatori perché condiziona tutta la vita sportiva e di cui Vlahovic ha sofferto fin dallo scorso febbraio e che si è trascinato fino all'inizio dell'attuale stagione.dato che la lesione ufficialmente non c'è,nel momento più difficile della stagione a livello di assenze.Se per la gara contro ildi Champions League l'assenza è ormai certa,in programma domenica 6 novembre alle 20.45 i ragionamenti sono oggi più che mai in corso. La Juventus non può prescindere dal suo bomber (sebbene con Milik possa tamponare), mafatto che comprometterebbe del tutto il suo primo grandecon la Serbia. Servirà pazienza e cautela, e per l'attaccante più usato (e spremuto) da Allegri ogni giorno potrà essere quello giusto, in un senso o nell'altro.