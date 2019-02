Paulo Dybala partirà dalla panchina contro il Bologna. Come riporta Sky Sport, l'attaccante argentino verrà lasciato a riposo da Allegri perché non al 100% della condizione. Dybala ha subito una botta in allenamento e per questo non è al massimo della forma. Da qui la decisione di Allegri di farne a meno per il match del Dall'Ara dove Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic giocheranno dal primo minuto in attacco.