Come riporta A Bola, la trattativa per il trasferimento di Mattia Perin al Monaco è in dirittura d’arrivo. L’estremo difensore della Juve si trasferirà nel Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dopo il fallimento della trattativa con il Benfica e lo stallo in quella con l’Aston Villa, per il portiere, classe 1992, si aprono le porte della Ligue 1. Arrivato dal Genoa la scorsa estate, l’esperienza in bianconero di Perin si può archiviare con 9 presenze ed 8 goal incassati.