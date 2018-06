Forse non tutti se ne sono accorti.Il primo ce l’aveva già ed è Wojciech. L’altro, Mattia, è arrivato in questi giorni dal Genoa.Molti, trascurando le modalità di impiego tra Buffon e Szczesny, si sono chiestiLa risposta è molto semplice:Piuttosto uncon il lavoro quotidiano, le prestazioni che gli saranno riservate e la sua naturale esplosività.Come tutte le grandi squadre che mirino a vincere più competizioni, la Juve ha bisogno di due numeri 1. Il punto non è solo metterli in competizione tra loro, maPrima spiegazione.21 in campionato, 3 in Coppa Italia e 9 in Champions League.17 in serie A, 2 in Coppa Italia e 2 in Champions League. Come dicono i numeri del sempre ottimo Massimo Fiandrino,Seconda spiegazione:e, conseguentemente, con il rischio di incorrere in un’infrazione che porti all’espulsione per gioco scorretto o fallo di mano volontario,Affidarsi ad un panchinaro a volte può compromettere una partita, altre volte un’intera stagione.. Nel senso cheNon si spiegherebbero in altro modo le(quest’ultimo addirittura nella finale di Coppa Italia) a beneficio di compagni più adatti o più in palla. Questa metodologia ora vale anche per il portiere. Una volta, forse per giustificare le scelte, si diceva che il titolare, per stare tranquillo, non dovesse essere insidiato da nessuno. Adesso è vero il contrarioQuarta spiegazione.Se il polacco, nella stagione scorsa, ha giocato ben 21 partite, avendo davanti Buffon, è prevedibile che Perin ne faccia almeno altrettante senza più Buffon.. Mi riferisco alche, salutato Reina, si dibatte tra Leno (costa caro) e Sirigu (il meglio l’ha dato).So, peraltro, che oltre ad essere più bravo e più giovane di Sirigu,. In ogni caso, meglio un Perin motivatissimo e desideroso di giocare in Champions, che una latitanza nelle scelte pericolosa da procrastinare. Magari al Napoli alla fine arriverà Bravo (ma un ingaggio pesante), però il portiere - grande o piccola che sia la squadra - non si può mai sbagliare.