L'allenatore della Juventusha commentato a Dazn il beffardo pareggio incassato nei minuti di recupero dalla Lazio: "Siamo soddisfatti della partita, ma non del risultato. Cosa ci è mancato?Oggi l'abbiamo fatto per gran parte della gara, peccato solo per quegli ultimi dieci secondi. Stiamo provando a proporre questo tipo di calcio, quando i giocatori lo fanno come oggi vedi anche buone soluzioni".Siamo mancati nella gestione di certe giocate. Quando finiranno i lavori in corso? Lavoriamo sempre per migliorare, ogni partita ci serve per mettere idee in campo, anche se viene a mancarci sempre qualche giocatore. Ma questi non devono essere alibi, stiamo costruendo con i giocatori che abbiamo a disposizione e ogni partita deve servire per la nostra crescita".Il tecnico bianconero si è poi soffermato anche ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo ha preso una distorsione e un colpo, non era in grado di continuare. Morata? Ha avuto i crampi, non poteva restare in campo". Pirlo ha poi rilasciato una battuta in conferenza stampa, reo di aver perso il pallone da cui è nato il pari della Lazio: ". L'atteggiamento di Dybala non è stato sbagliato, aveva voglia di fare bene, ma capita di non stare bene fisicamente".