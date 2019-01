Il lavoro di Filippo Fusco per rinforzare la Juventus Under 23 è già entrato nel vivo. La rosa da mettere a disposizione di Mauro Zironelli va rinforzata sensibilmente, in ogni reparto. E se Filippo Melegoni rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo, la priorità rimane quella di un centravanti di categoria. Obiettivo numero uno è Stefano Moreo del Palermo, ma la punta è ormai un punto fermo dei rosanero lanciati verso il ritorno in serie A. Così l'occasione arriva dal mercato degli svincolati, con Matteo Mancosu pronto a tornare in Italia dopo tre anni in Canada alla corte dei Montrel Impact: l'attaccante sardo è una vecchia conoscenza di Fusco, Mancosu arrivò al Bologna nel gennaio del 2015 proprio pochi giorni dopo le dimissioni del ds. Ricca però la concorrenza, capitanata dalla Virtus Entella, impegnata nello stesso girone di serie C della Juve Under 23. Che, però, fa sul serio.