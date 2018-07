Stando a quanto riporta Il Corriere di Torino Marko Pjaca potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato. La Juventus, infatti, non ha mollato Sergej Milinkovic-Savic e punta ad arrivare al centrocampista della Lazio con un'offerta da 90 milioni più il cartellino dell'esterno ex Dinamo Zagabria. Oltre alla Lazio Pjaca interessa anche al Valencia ma soprattutto a Genoa e Fiorentina che nelle scorse settimane hanno fatto offerte di prestito per il croato.