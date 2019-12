Miralem Pjanic, durante la conferenza stampa organizzata a Dubai pre Globe Soccer, ha parlato del ruolo del calciatore in questo momento storico.



PUBBLICO - "Una delle caratteristiche che contraddistinguono un giocatore da un altro è la sua abilità ad affrontare i media e il pubblico durante le difficoltà, le situazioni complicate. Come la sua sconfitta sul campo può essere trasformata in una vittoria sui social media o sui canali mediatici".



CALCIO - "Miliardi di persone amano il calcio, e la nostra popolarità è un'arma pericolosa che dobbiamo usare correttamente. Specialmente perché ci seguono milioni di teenagers o di giovani adulti".