Miralem Pjanic e un futuro in bilico. Il centrocampista bosniaco, il cui nome era stato accostato alla Juve negli ultimi giorni, per quello che sarebbe un grande ritorno, potrebbe restare al Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il giocatore si è presentato alla ripresa degli allenamenti con una settimana d'anticipo. Se i blaugrana non dovessero riuscire a rinforzare il centrocampo, Pjanic potrebbe quindi restare e giocarsi un posto con Nico González.