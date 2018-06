Dopo l’arrivo di Joao Cancelo, la Juventus si muove tra cessioni e nuovi acquisti. Sono molti i fronti aperti sul mercato per il club bianconero, dal sogno Sergej Milinkovic-Savic all’ormai imminente cessione di Rolando Mandragora. E poi attenzione a quanto può cambiare in attacco: Gonzalo Higuain, ora impegnato ai Mondiali con la sua Argentina, non è considerato incedibile. Per 60-70 milioni di euro può lasciare i bianconeri: sulle sue tracce c’è il Chelsea. La prima scelta per l’attacco, il sogno del duo Marotta-Paratici, è Mauro Icardi: viste le difficoltà, però, la Juve continua a monitorare anche Alvaro Morata e Anthony Martial.