Il centrocampista della Juve Paul Pogba ha chiesto le controanalisi dopo essere stato trovato positivo al testosterone a seguito di un controllo del laboratorio antidoping di Roma dopo la partita Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto.



LE CONTROANALISI - Al momento, il francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping in attesa dell'esito delle controanalisi, che si svolgeranno il 20 settembre presso il laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma.