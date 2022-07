Erano sei anni che i tifosi bianconeri aspettavano il suo ritorno, che finalmente è realtà: il centrocampista francese èalle 17 di oggi, in anticipo rispetto a quanto trapelato inizialmente,e a dare il via alla sua seconda esperienza all'ombra della Mole.- Con lui l'avvocatessache ha seguito passo dopo passo la trattativa per riportare Pogba alla corte della Signora.