Bruno Alves, difensore del Parma, parla a O Jogo, dicendo la sua su Juve-Porto, sfida tra l'amico Cristiano Ronaldo e il suo passato: "Il Porto è una squadra molto competitiva, ha qualità per dire la sua su qualsiasi campo. Sarà difficile, la Juve è forte e ha il miglior giocatore al mondo. Ma in generale ha molta qualità, in tutti i settori. Il Porto ha ottimi giocatori: mi piacciono Taremi, ma anche Corona e Pepe (entrambi in dubbio, ndr)".



IL PUBBLICO - "È tutto diverso, ma sarà comunque una partita molto intensa. La Juve proverà a rimontare e il Porto deve giocare con le sue qualità. Dall’altra parte c’è Cristiano Ronaldo e la Champions è una competizione che gli dà ulteriori motivazioni. La Juve attaccherà per cercare un gol, sarà difficile per il Porto rallentare il gioco. Sarà una partita da giocare fino alla fine e senza tempi morti".