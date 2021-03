Questi i principali episodi da moviola di, analizzati da Calciomercato.comL'arbitro della sfida è l'olandese Bjorn Kuipers, assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra e il quarto tuomo Bas Nijhuis. Al VAR Pol van Boekel e Dennis Higler. Il fischietto è lo stesso di Juve-Atletico Madrid 3-0 ,di due anni fa.Assistente numero 1 dell'arbitro: Sander van Roekel (NED)Assistente numero 2 dell'arbitro: Erwin Zeinstra (NED)Quarto uomo: Bas Nijhuis (NED)VAR: Pol van Boekel (NED)Assistente VAR: Dennis Higler (NED)- Cross dalla destra di Corona, Demiral entra in ritardo su Taremi: cerca l'anticipo ma colpisce l'avversario, Kuipers indica il dischetto senza nessun dubbio.La Juve protesta per un mancato giallo a Taremi, che entra in modo pericoloso su Demiral.Fallo di Otavio su Cuadrado: l'obiettivo del Milan allarga il braccio e si prende l'ammonizione.