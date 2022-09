Un po' Alex Sandro, un po' De Sciglio. Sulla fascia sinistra della Juventus Massimiliano Allegri sta alternando i due giocatori, ma tra le priorità della dirigenza - da tempo - c'è quella di prendere un terzino mancino per rinforzare il reparto. Tra i profili che piacciono di più c'è quello di Alejandro Grimaldo, classe '95 del Benfica che la Juve ha affrontato in Champions.



L'AFFARE - Nell'ultimo periodo il nome dello spagnolo cresciuto nel Barcellona ha preso quota, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e può essere bloccato a gennaio a zero per farlo arrivare la prossima stagione. Di rinnovo col Benfica per ora non se n'è parlato, e anzi: dopo sette stagioni in Portogallo il giocatore vorrebbe cambiare aria per cercare nuovi stimoli.



SUBITO IN SERIE A - Il giocatore piace anche all'Inter che lo sta seguendo in caso di cessione di Robin Gosens e c'è anche la concorrenza di altri club europei interessati al giocatore. Per questo la Juventus sta pensando di fare un tentativo per portare Grimaldo a Torino già a gennaio: lo racconta il quotidiano portoghese Record, secondo il quale i bianconeri vorrebbero provare ad anticipare gli altri club portando lo spagnolo in Italia con sei mesi d'anticipo. A sinistra Allegri alterna Alex Sandro e De Sciglio, ma l'ipotesi Grimaldo prende corpo. Già per gennaio.