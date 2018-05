Alessandro Dal Canto, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dei suoi ragazzi per 1-0 contro la Roma, che ha deciso la qualificazione alla Final Four scudetto,: "Siamo contenti, il risultato è insperato, ma i ragazzi non hanno mai mollato e hanno conquistato questa grossa soddisfazione".



CRESCITA - "Normale in questo campionato avere un'evoluzione, noi siamo andati a fase alterne, ma abbiamo cementato questo gruppo con il tempo e questo ha fatto la differenza".



INTER - "Oggi abbiamo speso tanto, ora aspettiamo l'Inter".