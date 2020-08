E' Alessio Riccardi, giovane promessa della Roma, il primo colpo di mercato che la Juve pensa per Pirlo. Secondo quanto riporta SerieBNews, il giallorosso potrebbe arrivare in bianconero in cambio di Manolo Portanova. Già un anno fa Riccardi era stato vicino ai bianconeri, ora può arrivare davvero ed essere allenato da Pirlo.