La Juventus pensa a come rinforzare la corsia destra, con Juan Cuadrado che sempre essere sempre più lontano dal club bianconero, visto il suo contratto in scadenza. Tra i profili caldeggiati dalla Vecchia Signora, per il momento, è presente quello di Timothy Castagne, retrocesso in Championship con il Leicester.



SITUAZIONE - Il belga conosce già molto bene la Serie A, visto il suo passato all'Atalanta di Gasperini, e tornerebbe volentieri in Italia, con la Juve che può appunto essere una soluzione. Ma per riuscire ad arrivare alla fumata bianca gli inglesi devono aprire al prestito con diritto di riscatto, formula che interessa ai bianconeri.