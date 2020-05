Paul Pogba è l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus: vero e proprio pallino di Paratici, i bianconeri stanno lavorando da tempo per provare a riportare il francese a Torino. Se non dovesse andare in porto l'operazione, la società sta sondando il terreno per una pista alternativa: si tratta del gioiellino dell'Ajax Donny van de Beek, sul quale ha messo gli occhi anche il Barcellona. Classe '97, 10 gol e 11 assist in 37 partite in questa stagione fino allo stop.