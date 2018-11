. Tanto che il ds Fabio Paratici dopo aver concluso l'operazione Cristiano Ronaldo a luglio scorso sta già lavorando sugli obiettivi per il prossimo giugno, in primis con l'idea didove c'è bisogno di investimenti sui giovani, vista l'età media del reparto. E ci sono già, almeno due di loro potranno davvero salutare la Juve durante l'estate che verrà.- Chiellini e Bonucci restano intoccabili ma vanno rispettivamente per i 35 e 32 anni,Il marocchino compirà 32 anni ad aprile, non è più un titolare fisso e la Juve già ad agosto scorso aveva valutato l'opzione di un suo addio che l'anno prossimo si potrà concretizzarsi.: non irrinunciabile per Allegri, è stato trattenuto dopo la cessione di Caldara anche perché giovane, italiano e affidabile conoscendo l'ambiente Juve. Ma il suo rinnovo non si è ancora sbloccato, le offerte non mancano e non è esclusa la plusvalenza in estate se arrivasse un'offerta superiore ai 40 milioni.: a maggio saranno 38 candeline, la Juve gli è grata e Allegri lo terrebbe all'infinito ma si deciderà a fine stagione insieme al giocatore, non è escluso che scelga di smettere. Ecco perché Paratici si sta attivando già su diversi centrali:della Sampdoria è un nome caldo per il futuro su cui torneremo presto ad approfondire novità e dettagli,dell'Atlético Madrid piace anche più di Godin (pista ormai tramontata), ma non sono escluse sorprese. Lavori in corso, per la difesa che verrà...