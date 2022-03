Due nomi per il ruolo di regista in casa Juventus. Sono diversi i movimenti in mezzo al campo per i bianconeri, reparto che la prossima estate potrebbe contare diversi volti nuovi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in caso di addio di Arthur il preferito per il ruolo di play sarebbe sempre Jorginho mentre l’alternativa sarebbe rappresentata da Leandro Paredes del PSG.