Il dt del Psg Leonardo è al lavoro per trattenere le stelle Neyamar e Mbappé attraverso complicate trattative per i rinnovi dei contratti. Nel frattempo, cerca di blindare Moise Kean, esploso al fianco del brasiliano e del francese ma di proprietà dell’Everton, che sparerà alto sul prezzo del suo cartellino. Così, come scrive Tuttosport, il Paris Saint-Germain si vorrebbe cautelare con Milik, approdato al Marsiglia a gennaio ma che dopo soli sei mesi potrebbe già lasciare la Francia. Entrambi sono obiettivi di mercato della Juventus.