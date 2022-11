resta a guardare sul supergol di Mbappé, in generale è stato più reattivo altre volte.Mbappé si prende gioco di lui, che ha poi il merito di non lasciarsi condizionare e di cominciare a mordere subito dopo. Merito non da poco.dietro mai realmente sicuro, il suo repertorio però è fatto anche di altro. Come della scivolata che vale l'1-1.se non ci si ricorda di Messi è anche per merito suo, ma tiene in gioco Nuno Mendes ed è un altro errore che si aggiunge alla lista.sbaglia tanto, troppo, cose anche semplici, succede spesso. Però ha anche il guizzo vincente, come quell'assist di testa per Bonucci. Impietoso il modo con cui Nuno Mendes lo brucia in occasione del raddoppio (43' stparte piano, deve prendere le misure. Poi sale in cattedra, passaggi precisi, tanti palloni rubati. Forse avrebbe fatto comodo anche prima (43' st).va a vuoto pure lui sul gol di Mbappé, ma è l'anima della Juve in questa occasione. Ci prova dalla lunga distanza, detta i tempi del pressing, fa partire ogni azione pericolosa (40' st).di fisico sovrasta Renato Sanches, beccato dai suoi ex tifosi è oggi un punto fermo della Juve.ci prova, ci riprova, ci prova ancora...i cross sbagliati però non si contano nemmeno più, spesso potendo calciare in totale libertà.Allegri ha evidenziato i suoi limiti nell'ultimo tocco, assist o tiro che sia, vengono di nuovo fuori. Però c'è, c'è sempre, non si arrende (29' stlo Stadium esulta come un gol quando entra in campo, la notizia più bella della serata).non sembra al meglio, d'altronde tra Sergio Ramos e Maquinhos non è semplice.All.: la Juve perde, però lascia una sensazione positiva. L'emergenza le ha ridato un'anima, non sarà contento di avere perso e di prendersi gli applausi, ma questa volta va proprio così.esce un po' così sul colpo di testa di Cuadrado, la Juve passa all'unico tiro nello specchio.troppa libertà concessa a Kostic, anche se non ne approfitta.dalla sua parte Miretti sfonda facilmente.salva due gol fatti o quasi, intervenendo sui tiri a botta sicura di Miretti e Milik.non arriva sull'apertura di Locatelli per Cuadrado che porta all'1-1, per il resto però controlla sempre i tentativi del colombiano (23' stal primo pallone firma la vittoria del Psg).al piccolo trotto, qualche errore c'è, ma la sua importanza emerge dopo la sua uscita di scena (21' ptnon entra in partita)un pallone perso ma potenzialmente sanguinoso sulla pressione di Locatelli, per il resto solo con lui il Psg riesce a far ripartire la manovra (43' st).: perde il duello con Fagioli, resta un equilibratore prezioso.tra le linea non riesce a imporsi come dovrebbe (23' stmeglio di Soler, ci vuole poco)tutto sommato l'assente non giustificato della serata è lui.: un mostro, gli basta un pallone per sbloccare il risultato con una parla di strapotenza assoluta, poi si accontenta e alla Juve va bene così per tornare in partita. Quando decide di vincerla, però, la vince.All.voleva il primo posto, non lo ottiene. Nonostante Mbappé.