Juventus - Paris Saint-Germain (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi in Champions League. I campioni di Francia guidano il gruppo H con 11 punti insieme al Benfica, con cui si giocano il primo posto. I bianconeri sono a quota 3 punti insieme agli israeliani del Maccabi Haifa, con cui si contendono il terzo posto utile alla qualificazione in Europa League.



Oltre allo squalificato Danilo, Allegri deve ancora fare a meno degli infortunati Bremer, De Sciglio, Di Maria, Iling Junior, Kean, McKennie, Paredes, Pogba e Vlahovic. In panchina si rivede Chiesa. Dall'altra parte Galtier non può contare sullo squalificato Neymar oltre agli indisponibili Keylor Navas e Kimpembe.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti, Milik. (A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiesa, Soulè, Barbieri, Barrenechea). All. Allegri.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha Verratti, Fabian Ruiz; Mbappé, Messi, Soler. (A disp. Rico, Letellier, Danilo, Renato Sanches, Sarabia, Nuno Mendes, Mukiele, Bitshiabu, Zaire-Emery, Ekitike). All. Galtier.



Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna), assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, José Luis Munuera quarto uomo, Juan Martínez Munuera e Pol van Boekel (Olanda) al Var.