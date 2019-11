La Juventus va "oltre CR7"? La pensa così Alessandro Bocci nella propria analisi su Il Corriere della Sera:



"Ormai è un marchio di fabbrica. L’ultimo quarto d’ora è diventato la zona Juventus. Succede anche contro il Milan, alla fine di una partita che i bianconeri vincono senza brillare, con la forza della pazienza e di una panchina formidabile, soprattutto senza più essere Ronaldo dipendenti. Dybala entra proprio per l’acciaccato e furioso CR7 e dopo aver ricevuto il solito prezioso pallone dall’altruista Higuain scompagina l’equilibrio di una sfida destinata allo 0-0, permettendo ai bianconeri di scavalcare di nuovo l’Inter e andare alla sosta da primi della classe. Non c’è traccia di sarrismo nella regina. La Juve vince quasi per inerzia, di sicuro senza incantare. Sarri ha molti problemi da risolvere, dalla mancanza di fluidità del gioco, all’involuzione di parecchi uomini chiave, sino ai fischi a Bernardeschi e alla rabbia di Ronaldo".