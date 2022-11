Era proprio così impellente vendere o prestare giocatori come ha fatto la, rinunciando, in pratica, a loro per questa e per la precedente stagione? Anche se formalmente in prestito, pensiamo che il Tottenham eserciterà il diritto di riscatto per: è stato giusto privarsene? L'anno scorso - si dirà - erano gli unici ad avere mercato, fra Ramsey, Arthur e Rabiot. Soprattutto non riuscivano a convincere. Un passo avanti, uno indietro. Bentancur, dal suo esordio, andava vieppiù peggiorando: lento, svagato, abulico. Kulusevski sembrava non capirci molto. Ci provava, si affannava spesso a sproposito, tornava indietro e perdeva regolarmente palloni velenosi.