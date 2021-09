Massimiliano Allegri ha parlato così alla stampa italiana al termine del match vinto 3-0 contro il Malmoe, che ha permesso alla Juventus di vincere la prima partita del girone H di Champions League e di scacciare via i brutti pensieri per il pessimo inizio di campionato. Protagonisti della notte svedese Paulo Dybala e Alvaro Morata,Una prova pimpante, di grande personalità e qualità, uno stantuffo continuo perfetto in entrambe le fasi che ha impressionato l'allenatore livornese, che medita di riproporlo nella stessa posizione contro il Milan, domenica sera.che sugli esterni ha l'imbarazzo della scelta, con Chiesa (che resta in dubbio per la sfida contro i rossoneri), Bernardeschi, Cuadrado e Kulusevski, ma non ha altri profili con le sue caratteristiche., che ha provato a venderlo la scorsa estate e al momento non ha in agenda incontro con mamma Veronique per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Il tempo di certo non manca, ma al momento non arrivano segnali per ragioni economiche:, troppi per pensare a un prolungamento.